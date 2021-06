“Cara Unione,

sono lieta dell’impegno profuso dal governatore Solinas e da tutta la sua giunta nell’incentivare il turismo in Sardegna, come si evince anche dal recente spot emozionale in questi giorni in onda sulle principali tv del Paese.

Mi chiedo però se il presidente sia a conoscenza, e con lui anche il premier Draghi quando rilancia l’importanza di fare turismo in Italia, di quanto le compagnie aeree e navali abbiano lievitato i costi.

Quest’estate andrò a trovare la mia famiglia in Sardegna ma ho dovuto rinunciare alla macchina perché la nave, tratta Civitavecchia Cagliari A/R, con 4 persone e cane in cabina ci veniva 1400 euro. Mai in vita mia ho pagato tanto.

Ho allora optato per l’aereo: costo complessivo 985 euro, e solo il cane mi è costato 100 euro.

Mi domando come mai ci sia questa libertà di aumentare il costo dei trasporti in Italia a piacimento delle compagnie: credo che, alla luce di ciò, sia molto più conveniente scegliere l’estero.

Grazie dell’attenzione”.

