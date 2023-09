«Cara Unione,

nella nota stampa della seduta n. 270 del Consiglio regionale della Sardegna si legge che l’assessore agli Affari generale, personale e riforma della regione, Andreina Farris, riferendo all’Aula dell’incontro avvenuto, il giorno prima, con alcuni idonei dei concorsi Laore del 2021 ha affermato che per gli idonei presenti in una graduatoria non esiste “diritto alla stabilizzazione”.

Iniziamo con il fare chiarezza nell’uso dei termini.

È impossibile che per degli idonei presenti in una graduatoria vi sia una “stabilizzazione”, poiché viene stabilizzato un lavoratore precario, e gli idonei non sono lavoratori bensì sono idonei in una graduatoria. E questo ci si aspetta che un assessore al Personale lo sappia.

Nessun idoneo che ha incontrato l’assessore al Personale ha mai vantato di possedere “un diritto all’assunzione”, bensì si è sempre parlato di “aspettativa allo scorrimento”, la quale è anche giuridicamente riconosciuta.

E gli idonei Laore sottolineano la loro aspettativa allo scorrimento delle graduatorie visti i numerosi vuoti in organico regionale (spesso coperti con personale interinale), per i quali l’Assessorato vuole espletare nuovi concorsi.

Balza all’occhio l’enorme spreco di tempo e di denaro per l’espletamento di concorsi che al momento non sono necessari, visto che i vuoti in organico possono essere coperti scorrendo le graduatorie degli idonei Laore, ma questo non è nell’ordine degli interessi dell’assessorato al Personale, tanto a pagarne le spese sono i sardi.

E i soldi che l’Agenzia Laore ha utilizzato per i propri concorsi dai quali sono nate le varie graduatorie, si lascia che vengano sprecati?

Nemmeno questo è un affare che tange l’Assessorato al Personale, esso – se volesse – potrebbe evitare uno spreco di denaro e di tempo, ma il punto è che non vuole.

Il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie esistenti vanta alle proprie spalle numerose sentenze e pareri che lo sostengono, non è un meccanismo che si sono inventati di sana pianta gli idonei delle graduatorie Laore.

A ben vedere la Regione Sardegna ha applicato il meccanismo dello scorrimento alla graduatoria degli idonei funzionari Aspal. Si può quindi dire che è un meccanismo che la Regione ben conosce e applica, ed è un meccanismo noto anche all’Assessorato al Personale.

Il punto della questione, però, non è nemmeno questo.

Il punto è che durante il Collegato alla finanziaria, l’8 di agosto, all’unanimità l’Aula approva un emendamento che dispone lo scorrimento delle graduatorie Laore. E l’Assessore Farris prima del voto si è detta contraria a tale emendamento, ma l’Aula ha scelto di votare a favore dell’emendamento, il quale ora è legge. In verità, in più di un’occasione durante la discussione del Collegato alla finanziaria l’Assessore Farris si è chiaramente espressa contro lo scorrimento delle graduatorie degli idonei Laore, adducendo motivazioni varie e con poca sostanza.

La questione maggiormente di rilievo è che l’assessore al Personale non vuole sottostare alla suprema volontà dell’Aula, e questo non va bene. L’assessore non può esautorare e venire meno alle volontà dell’Aula; l’assessore, gli Enti, le Agenzie e tutto il Sistema Regione devono soggiacere a quanto è stato disposto in Consiglio regionale. E quindi se ci sono vuoti in organico di figure professionali presenti nelle graduatorie Laore quei vuoti devono essere coperti, nei limiti assunzionali e finanziari, utilizzando le graduatorie degli idonei Laore. E non aspettando di espletare o bandire futuri concorsi, come invece è nelle intenzioni dell’Assessore al Personale.

L’auspicio è che ci sia attenzione da parte dei Consiglieri sull’agire dell’Assessorato, degli Enti e delle Agenzie del Sistema Regione circa l’adempimento dell’emendamento che riguarda lo scorrimento delle graduatorie Laore.

Al momento si può dire che il Consigliere Cocco ha prontamente posto la questione in Aula, e attendiamo risposta in merito da parte dell’Assessore.

Prendiamo nota anche che il deputato leghista Giagoni si è espresso contrario all’atteggiamento dell’Assessore Farris nei riguardi degli idonei Laore.

Confidiamo che altri Consiglieri e parlamentari sardi si esprimano sulla questione, e magari evitino che gli idonei Laore vengano colpiti da un comportamento ingiusto.

C’è una legge, che dispone che le graduatorie Laore debbano andare a scorrimento, e ci si aspetta che essa venga messa in atto e rispettata, anche da coloro ai quali non piace».

Gli idonei Laore (*)

(*lettera firmata)

