“Cara Unione,

già da un mese io, mia madre e mia sorella, dopo svariati anni di maltrattamenti in ambito familiare, ci siamo trovate buttate fuori casa, nell’attesa di una sentenza che nemmeno fa cenno di arrivare. Anni e anni di silenzio (12 per essere precisi), denunce poi rimesse per esser state ignorate e una grande paura delle conseguenze.

Vi scrivo perché ho letto dell’iniziativa nata a Tortolì in seguito ai tragici fatti della morte di Mirko e del ferimento della madre, grave in ospedale, e in particolare di una particolare ricognizione verso questo tipo di reati che dovrebbe avviarsi ma che credo dovrebbe riguardare l’intera Isola, e soprattutto avvenire con periodicità, per una maggiore sicurezza e per la quiete pubblica.

Non è più possibile dover vivere e sentire quotidianamente di incubi di questo genere.

Speriamo, davvero, che possa muoversi qualcosa.

Grazie dell’attenzione”.

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

