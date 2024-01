«Cara Unione,

da cittadina sarda mi provoca un po’ di dolore leggere che la nostra Isola è l’ultima regione per nascite nel 2023 in Italia e con una media di 0,95 bebè per donna fertile.

Ormai in Sardegna abbiamo pochi giovani perché tutti scappano, poco lavoro e mal pagato per chi resta, e di conseguenza poche nascite.

Come tradurre tutto ciò? Che i sardi sono in via di estinzione.

E il bello è che viviamo in una terra ricca di risorse, con fonti energetiche naturali ecologiche ampiamente sfruttabili, un clima gradevole, un paesaggio invidiabile.

Una terra da sogno, che non riusciamo ad apprezzare e valorizzare».

Annalia Marongiu

***

