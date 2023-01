«Cara Unione,

dopo 5 copiosi sanguinamenti ed aver tamponato provvisoriamente, mi ritrovo per ben 2 volte al pronto soccorso del Policlinico Universitario di Monserrato "Duilio Casula". Disperata ed angosciata resto in osservazione, ma la seconda volta senza perdere tempo arriva il ricovero nel reparto di Otorinolaringoiatria, amorevolmente assistita e rassicurata dal personale.

Eseguiti tutti gli esami del caso, è stata contattata la Neurochirurgia e interventistica dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Così, il 16 gennaio entro in sala, ed all’angio si evidenzia una lacerazione carotidea. Dopo diverse ore di intervento per l’embolizzazione della carotide destra torno in reparto al Policlinico, dove vengo trattata con premura e attenzione, seguita giorno e notte.

D’ora in poi non parlerò più solo dei trattamenti e delle eccellenze di Pavia e Parma ma finalmente con gioia anche della mia amata Sardegna; non sarò più costretta a dover cercare altrove le cure a me necessarie, ma le troverò vicino a casa mia.

Non voglio altresì dimenticare l’otorino dell’ospedale San Francesco di Nuoro, il dottor Sandro Mei, che dopo la diagnosi di un carcinoma adenoido cistico al palato duro mi segue con professionalità da ben 6 anni.

Grazie per l’attenzione».

M. G. Pira

***

