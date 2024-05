«Cara Unione,

non c’è solo malasanità in Sardegna, esiste anche la sanità pubblica, fatta da personale medico competente e attento alle problematiche dei pazienti, personale infermieristico e OSS, che nonostante i tagli della spesa pubblica riescono a dare quella dignità di cui i pazienti hanno bisogno quando si trovano in situazioni di vulnerabilità e fragili, ed è per questo che racconto la mia esperienza.

Il mese scorso sono stato ricoverato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato, dove al triage mi hanno riscontrato una forte dispnea con insufficienza respiratoria acuta e febbre. Dopo i primi accertamenti e una tac, vengo trasferito d’urgenza al reparto di pneumologia del Santissima Trinità dove arrivo in una condizione clinica complessa, immediatamente vengo visitato dai medici pneumologi che subito si attivano per fornirmi le cure necessarie.

Sono rimasto ricoverato per 4 settimane in pneumologia, ricevendo cure e attenzioni che niente hanno da invidiare a ospedali più blasonati e famosi, e nonostante i tagli di bilancio e di personale ho trovato un reparto composto da medici competenti, sempre con un sorriso e una disponibilità difficile da trovare ai giorni nostri, sempre pronti a fugare ogni dubbio sul quadro clinico e l’andamento delle cure adottate.

Oltre allo staff medico è opportuno segnalare anche e soprattutto il lavoro degli infermieri e degli O.S.S., disponibili, cordiali e soprattutto vicini alle esigenze dei pazienti, e vi assicuro non è una cosa scontata quando sei completamente allettato e hai bisogno di cure e supporto continuativo in un reparto ospedaliero gravato da grossi tagli di budget e con il reparto pieno di pazienti.

Mi ritengo fortunato, in quattro settimane mi hanno rimesso in piedi e a loro va tutto il mio ringraziamento, e lo faccio in queste poche righe, perché non ho avuto occasione di ringraziare personalmente tutti quelli che hanno contribuito a rendere questa esperienza meno traumatica, e quindi, grazie ai medici, agli infermieri e infermiere e a tutte e tutti gli O.S.S. del reparto Pneumologia del S.S. Trinità.

Grazie a tutti».

Maurizio Bardi

