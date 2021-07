"Cara Unione,

ho letto ieri sulle vostre pagine delle parole del commissario Temussi, pronto a lanciare una campagna di comunicazione volta a spingere i giovanissimi al vaccino.

Proprio ieri ho provato a simulare la richiesta per mia figlia 14enne nell’hub di Cagliari e Quartu è la prima data utile è per settembre.

Credo che prima di investire denaro pubblico in campagne di comunicazione per la scarsa affluenza occorrerebbe fare in modo che i giovani possano fare subito il vaccino e non dopo 2 mesi considerato che sono tra i maggiori indiziati per la diffusione dei contagi specie nel periodo estivo e poi con la ripresa delle scuole.

Grazie dell’attenzione”.

