«Cara Unione,

era proprio necessario in un periodo come questo dell'anno avere in città la visita delle Frecce tricolori? A mio avviso no.

Cagliari in questo periodo ha la fortuna di avere diversi turisti provenienti dal resto d'Italia e dall’estero. E già la città non si sta presentando in splendida forma visti i numerosi cantieri, aggiungere a confusione altra confusione potrebbe non far godere di uno spettacolo che in altri periodi sarebbe stato più apprezzato.

La città sarà inoltre bloccata proprio nel suo spazio attualmente più frequentato che è la spiaggia del Poetto.

In questo modo, oltre ai disagi per i residenti, le attività produttive locali perderanno un fine settimana “chiave” a ridosso di Ferragosto.

Spero di sbagliare ma credo veramente che questa scelta, in questo periodo dell'anno, porterà più malumori che benefici.

Cordiali saluti».

M.S. – Operatore nel settore ricettivo, Cagliari

***

