«Cara Unione,

mi chiamo Alessia e risiedo in via Santa Restituta, nel quartiere Stampace di Cagliari. Vi scrivo per esporre il grave problema dell'abbandono dei rifiuti domestici che, ogni estate, si ripresenta nel centro storico.

Alcuni incivili, totalmente privi di senso di comunità e senso civico, stanno abbandonando da varie settimane buste di rifiuti per strada, sotto gli occhi di tutti. La nettezza urbana, così come le istituzioni pubbliche, sembra intervenire solo durante le campagne elettorali e le principali festività, lasciando poi i residenti in uno stato di totale anarchia e abbandono per il resto dell'anno.

Noi residenti facciamo del nostro meglio per mantenere il quartiere pulito e decoroso, quartiere a cui siamo legati da un profondo amore e rispetto, ma ci ritroviamo costantemente a dover affrontare situazioni di degrado, parcheggi non autorizzati, sporcizia e noncuranza.

La presenza di rifiuti non solo danneggia l'immagine del nostro quartiere, ma rappresenta anche un grave rischio per la salute pubblica, con un aumento di topi e blatte anche durante le ore diurne.

La speranza è che si possa intervenire quanto prima.

Grazie dell’attenzione».

Alessia S. – Cagliari

***

