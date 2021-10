“Cara Unione,

Sono qui a scrivervi poiché stamattina io e altri passeggeri siamo incorsi in un errore di booking di Volotea, che non ha calcolato il cambio d'ora al momento della prenotazione con una discrepanza con la carta d'imbarco.

Abbiamo prenotato per il volo delle 9.20 V71126 da Cagliari a Linate, ma all'arrivo in aeroporto a Elmas (alle 7.20) per il check-in e relativo imbarco, abbiamo scoperto che il volo era già in partenza in quanto anticipato (dovuto al cambio d'ora) e quindi con altri passeggeri ci siamo ritrovati a terra con l'impossibilità di imbarcarci.

Il problema alcuni l'hanno ‘risolto’ facendo il check-in online anticipato (chi non aveva bagagli da stiva) dove veniva comunicato l'orario corretto, ma chi come me, con volo internazionale in transito a Milano, doveva caricare in stiva un bagaglio pesante, era obbligato a fare il check-in fisico, e quindi ci siamo tenuti come riferimento il booking originario che non era in linea con l'orario corretto di volo.

Purtroppo o per fortuna, io sono stato l'unico che è riuscito a convincere il supervisor Volotea al centralino, per il cambio volo di oggi, dato che a Milano in giornata ho un transito per una località fuori Europa, ma altri viaggiatori non hanno avuto la stessa fortuna. L'operatore dice che è stato un ‘favore’ concesso solo per la mia urgenza ma che non si sarebbe potuto fare.

Il problema rimane perché rischierò di perdere il transito e quindi ci potrebbero essere ulteriori costi oltre il test PCR obbligatorio per l'estero che potrebbe scadere prima del volo.

Cordiali saluti”.

Lettera firmata*

*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

