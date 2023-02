«Cara Unione,

Scrivo in merito all'articolo sul vostro quotidiano apparso ieri con il titolo "Nella giungla della scuola violenta".

Ora, secondo me, manca: "Nella giungla della scuola dei professori depressi, arroganti, demotivati e demotivanti". Molti docenti, non tutti per carità, sono lì a far da sentinella, a controllare cosa sai fare e non per accompagnarti a “saper fare”.

Dispensano umiliazioni minando la già fragile autostima dei ragazzi che a quell’età spesso manca. Commenti personali davanti a tutti del tipo: “Perché sei cosi pallido?”, “perché sei così magra?”.

Occorre creare rapporti con i ragazzi, scendere dalla cattedra e stare in mezzo a loro e per loro. Io cambierei anche la conformazione oggettistica della classe. Rompere gli schemi per interessare gli studenti e coinvolgerli. Stupirli, far credere loro che tutto è possibile. Occorrono cuore e amore verso il prossimo e speranza per la vita. Questi ragazzi sono la speranza.

Cari prof, dedicatevi, concedetevi, gli studenti vi seguiranno, vi ameranno e vi ricorderanno. Non state a lamentarvi con la frase "la classe è turbolenta" ma, constatato ciò, applicate la cura in silenzio. Apparecchiate il tavolo e cucinate in un certo modo e i commensali si avvicineranno.

Occorre formare i docenti dal punto di vista umano e per l'intelligenza emotiva. Io ne parlo con mia figlia sedicenne, la invito sempre al rispetto.

Grazie».

Lettera firmata*

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata