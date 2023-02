«Cara Unione,

vi scrivo queste poche righe per segnalarvi la situazione ormai insostenibile che chi come me risiede a Castello è costretto a vivere da 5 anni. Vi mando la foto dell’ingresso di un ascensore che dovrebbe portare dai piedi delle mura al centro dell’antico quartiere. Come potete notare, anche se il vostro giornale ha già segnalato la cosa, non è cambiato nulla. Il degrado continua. E se anche gli ascensori funzionassero bene, sarebbe comunque impossibile poter usufruire del servizio in totale serenità e sicurezza. Non c’è alcun rispetto e siamo sempre più stanchi di assistere a simili scene di degrado e incuria.

Grazie dell’attenzione».

Un residente - Cagliari

***

