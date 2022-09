“Cara Unione,

ho letto della nuova (si fa per dire) abitudine di preparare la pasta senza fuoco, o meglio spegnendo il fuoco dopo che si sono buttati gli spaghetti, per farli cuocere risparmiando gas.

L’ho testata e funziona. Il sapore e la consistenza sono gli stessi. Ho anche letto che è un metodo usato da molti chef. Allora mi domando: perché in tanti commenti sul web si grida allo scandalo? Io consiglio, come si diceva una volta, di provare per credere. Senza contare che se si può risparmiare qualcosina, perché non farlo?”.

Giovanni – Oristano

***

