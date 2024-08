«Cara Unione,

i miei genitori hanno casa a Costa Rei dal 1983, e passano l'estate lì. Io vado a trovarli quasi tutti i fine settimana. Costa Rei fa parte del comune di Muravera, ma la sensazione è che sia abbandonata a se stessa. Come ogni anno, noto che il problema dell'immondizia non viene mai risolto.

In spiaggia, cestini per i rifiuti sono presenti solo in alcuni punti d'accesso. Ho notato che sono presenti in via delle Rose, ma non in via delle Mimose e in via dei Gigli, per citare solo alcuni punti dove io passo spesso. Da poco ho raccolto un sacchetto pieno di rifiuti (plastica, vetro e latta) che era stato appositamente buttato in un cespuglio proprio nell'accesso alla spiaggia in via delle Mimose. L'ho portato a casa e munita di guanti ho separato i rifiuti. Ma non posso farlo con tutti i rifiuti abbandonati vicino alla spiaggia, e sulle strade di Costa Rei: sarebbe troppo!

Perché dare una scusa agli incivili? Perché non potenziare la presenza di cestini lungo tutta la spiaggia?

Faccio poi notare che persiste il problema dei rifiuti abbandonati nel resto del paese. Perché non mettere qualche cestino in più lungo le vie principali del paese?

Altri problemi annosi che continuano a rimanere irrisolti sono quello dei parcheggi - a distanza di anni dalla prima richiesta ancora non sono state messe le linee bianche per demarcare i parcheggi liberi - e quello dei marciapiedi che sono di fatto impraticabili in molti punti per passeggini e disabili.

Grazie dell’attenzione».

C.T.

