“Cara Unione,

scrivo per segnalare un disservizio che puntualmente ogni anno si viene a presentare nella località dove lavoro: parlo di Chia, conosciuta per le sue bellissime spiagge.

Lavoro in un piccolo hotel, che ha la possibilità di far raggiungere a piedi in soli cinque minuti la bellissima spiaggia di Sa Colonia, ma puntualmente ogni anno nel periodo estivo le condotte idriche hanno problemi e si vengono a creare dei fiumi d’acqua che non consentono ai clienti di andare in spiaggia a piedi.

Quest’anno la cosa è peggiorata ancora di più: circa quindici giorni fa è stata riparata la perdita che persisteva da circa un mese e mezzo, ma oggi siamo punto e a capo.

Abbanoa nonostante le ripetute sollecitazioni non interviene, e mi sembra una mancanza di rispetto per un bene qual è l’acqua, acqua che come sappiamo quest’anno scarseggia.

Mi chiedo come si può permettere uno spreco simile ?

Altra cosa è poi il danno d’immagine ad una bellissima località e anche alle strutture che lavorano vicino.

Spero che questa lettera serva a smuovere qualcosa.

Grazie dell’attenzione”.

M.O.

***

