“Cara Unione,

Sembra strano come in questi giorni non si faccia altro che parlare di corna. Metaforiche intendo, quelle tra marito e moglie o tra fidanzati. Ambra e Massimiliano Allegri, Wanda e Mauro Icardi sono ora i personaggi più chiacchierati. Ma la cosa che mi stupisce è la diversa reazione delle due protagoniste.

Ambra ha preferito un profilo basso, ha risposto anche con classe alla consegna del Tapiro, e in fondo a confermare la notizia che già girava non è stata nemmeno lei ma la figlia con una riflessione su Instagram. Wanda Nara invece ha spiattellato tutto e subito. O forse eravamo noi, che non facciamo parte del jet set, gli ultimi a non sapere. Insomma ne ha dette di tutti i colori a quella che potrebbe essere stata l’amante del marito, offese di ogni tipo, sempre pubbliche e via social. Quell’altra si è anche presa la briga di risponderle per le rime. E quelle sue parole mi hanno fatto riflettere, in quanto donna. Cioè: questa signora ha a sua volta scaricato tutte le colpe sul fedifrago dicendo in sostanza che la colpa è tutta di Icardi, che lei non ha provocato ma è invece la vittima di un uomo che le ha fatto credere di essere ormai separato in casa, di vivere una vita coniugale di apparenza destinata comunque a durare ancora per poco. L’amante ci ha creduto, si è fidata ha spiegato. Insomma, mi chiedo: perché la moglie tradita se la prende con lei? Questa ragazza non ha tradito nessuno, Icardi invece sì. Che poi: quando arriva il terzo incomodo è perché trova uno spazio in cui infilarsi. O no?

Michela

