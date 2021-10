“Cara Unione,

scrivo per segnalare quanto accaduto a me e ad altri pazienti ieri mattina in ospedale a Cagliari, reparto di Oculistica.

Tutti residenti fuori Cagliari, regolarmente convocati per ricovero e intervento e già sottoposti ai dovuti esami e accertamenti, siamo rimasti alcune ore in attesa, per poi venire a sapere che un’improvvisa agitazione degli anestesisti non consentiva di procedere.

Siamo stati rimandati a casa, senza sapere quando i nostri interventi avranno luogo.

Poiché l'intervento comportava anche il pernottamento in ospedale, alcuni avevano già autorizzato i familiari a rientrare a casa con le auto e non sapevano come gestire il proprio imprevisto rientro (c'era chi veniva da località distanti anche oltre 150 chilometri). L'intervento cui mi devo sottoporre è classificato come ‘urgente’; presumo lo sia anche quello di altri pazienti.

Mi chiedo se azioni di questo tipo, con interruzione senza preavviso di pubblico servizio, abbiano correttezza legale o non siano piuttosto da considerare colpevoli infrazione da perseguire".

