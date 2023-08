«Cara Unione,

scrivo da Calasetta, località Spiaggia Grande, per segnalare la situazione di enorme disagio che ha comportato, per me disabile in carrozzina, scendere in spiaggia e dover fare i conti con gli enormi banchi di Poseidonia, che hanno reso complicatissimo l'ingresso in acqua, con il mio J. O. B., per me e non solo.

In attesa che il Comune deliberi circa l'eventualità di accatastarla all’estremità della spiaggia, mi piacerebbe che non diventi una barriera architettonica.

Grazie​ per la cortese attenzione».

Federica

