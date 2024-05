«Cara Unione,

scrivo per denunciare lo scempio con cui ogni giorno siamo costretti a confrontarci noi residenti in via del Timo, zona Barracca Manna a Cagliari.

Oramai da diversi mesi, forse anche anni, non contiamo più le segnalazioni fatte ai vigili urbani del Comune di Cagliari e all’azienda di raccolta rifiuti per i numerosi sacchi di immondizia lasciati abbandonati qua e là sulle strade.

Il risultato solo dei cartelli, ma senza telecamere, che sembrano quasi una presa in giro, con la Tari che continua però ad arrivare “salata”.

Possibile che nessuno intervenga per risolvere una volta per tutte questa situazione di inciviltà e degrado?

Grazie dell’attenzione».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

