"Cara Unione,

scrivo per denunciare la vergognosa discarica a cielo aperto che si trova proprio a fianco al cimitero di San Michele.

Per anni, quando pulivano, veniva usato come parcheggio di fortuna per i tanti cittadini che si recavano a salutare i propri defunti. Adesso viene usata abusivamente come discarica di materiali edili e non solo.

Il Sindaco di Cagliari Truzzu continua a rilasciare interviste dove afferma che ‘la città non è sporca’, forse dovrebbe fare una visita anche qui.

Grazie dell’attenzione”.

Valerio Piga – Responsabile Sardegna Difensori della Natura

