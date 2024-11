«Cara Unione,

sono una ragazza che studia a Cagliari, per questo motivo sono tenuta a viaggiare spesso seguendo la tratta Oristano-Cagliari Cagliari-Oristano per scendere dalla mia famiglia.

Ci tengo a raccontarvi l'accaduto di domenica sera, anche se purtroppo non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. Vi parlo del treno diretto a Cagliari delle 16:54, il treno arriva con i posti quasi occupati del tutto a Oristano, un treno con un numero di posti alquanto ridotto per le persone che salgono, specialmente da Oristano, San Gavino ed Elmas Aeroporto.

Da Oristano il treno risulta strapieno, eravamo attaccati alle portiere da quanta gente c'era, dopo le fermate di Marrubiu-Terralba-Arborea e Uras-Mogoro decidono di non far salire più nessuno perché anche restando in piedi non c'era lo spazio neanche di muoversi per scendere.

Non parlo solo per gli studenti come me che scendono per vedere le proprie famiglie, ma parlo a nome di tutte le persone che c'erano in quel treno, sarebbe gradito se si potessero aggiungere dei vagoni in più a quel treno, perché la situazione è sempre la stessa, ogni domenica.

Grazie».

Lettera firmata (*)

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

