«Cara Unione,

da tempo in via Donizetti a Cagliari è stato aperto un cantiere per l'abbattimento della struttura della ex circoscrizione (prima scuola superiore) di via Boito.

Dopo aver buttato giù il palazzo il cantiere risulta abbandonato ormai da mesi e per noi residenti è una grande seccatura il fatto che la recinzione del cantiere abbia portato via un gran numero di parcheggi. La nostra zona è notoriamente povera di parcheggi e questo ha acuito il problema.

Mi chiedo se non fosse possibile gestire meglio la tempistica del cantiere, e quando potremo finalmente riavere i nostri parcheggi.

Grazie dell’attenzione».

Una residente di via Donizetti (*) - Cagliari

(*le generalità, a conoscenza della redazione, vengono omesse nel rispetto della privacy e secondo la normativa vigente)

***

