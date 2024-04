«Cara Unione,

vi scrivo per raccontarvi di un ennesimo Magical Mystery Tour con Trenitalia.

Ore 14:10, fronte stazione: il Magic Bus sostitutivo che da Sassari va a Macomer è stipato all'inverosimile e assieme ad una dozzina di persone vengo invitato ad aspettare il secondo mezzo che arriverà, ci viene detto, fra qualche minuto.

I minuti di attesa diventano 60 (nel mondo psichedelico dei trasporti sardi, si sa, il tempo è dilatato) e finalmente si intravede all'orizzonte il nostro autobus.

Il sorridente autista ci comunica che «da Trenitalia hanno garantito la coincidenza in partenza da Macomer alle 16:05», che attenderà quindi il nostro arrivo. Così ci porta a destinazione alle 16:15.

Inutile dire che della coincidenza diretta a Cagliari non vi sia nemmeno l'ombra. Mi persuado così che questo sia uno dei casi in cui, come cantavano gli Zeppelin, le parole hanno due significati: mi sfugge però quali possano essere, in questa situazione, quelli di garantire e attendere...».

Luigi Ciambel

***

Potete inviare le vostre lettere, segnalazioni e contenuti multimediali a redazioneweb@unionesarda.it specificando il vostro nome e cognome e un riferimento telefonico. Nell'oggetto dell'email chiediamo di inserire la dicitura #CaraUnione.

(La redazione si limita a dar voce ai cittadini che esprimono opinioni, denunciano disservizi o anomalie e non necessariamente ne condivide il contenuto)

© Riproduzione riservata