«Cara Unione,

abitando ad Assemini e frequentando settimanalmente un'associazione culturale sita in Cagliari, Via A.Cervi, (traversa di via Dante), usufruivo del parcheggio invalidi posto in prossimità dell'associazione, all'inizio della via come da foto allegate.

In seguito ai lavori urbanistici per ampliare questi nuovi impressionanti marciapiedi il suddetto parcheggio invalidi è stato rimosso. Chi come me, affetto da patologie motorie invalidanti, necessitasse di un apposito parcheggio si trova a dover vagare per le vie limitrofe nella vana speranza di trovare un posto libero e procedere per un lungo tratto a piedi verso la destinazione.

Questa situazione ha colpito anche le vie parallele. I parcheggi sono ridotti e le difficoltà nel reperire un parcheggio sono aumentate per tutti.

La soluzione per quanto concerne il mio problema e quello di altri portatori di handicap sarebbe creare un nuovo parcheggio per invalidi lì in prossimità del precedente.

Tengo a precisare che prima dei lavori, a seguito dei quali il parcheggio invalidi è stato rimosso, i parcheggi in questione erano due, ma uno registrato a solo uso esclusivo di un condomino della palazzina adiacente e quindi inutilizzabile per altri portatori di handicap. Allo stato attuale, dopo la riduzione della carreggiata, resta disponibile solo il posteggio registrato e a uso esclusivo.

Vogliate cortesemente far presente questa situazione di disagio a chi di dovere.

Grazie per la vostra attenzione».

Pietro Deidda

***

