«Cara Unione,

seguo con molta attenzione ciò che fate per cercare di frenare lo scempio che sta per abbattersi sulla nostra Isola per effetto della cosiddetta innovazione energetica, quando di fatto si trasformerà per noi in una immane catastrofe a causa della disseminazione incontrollata sul territorio di una selva di pale eoliche e di mantelli smisurati di pannelli fotovoltaici.

Io sono un ingegnere, ma sono anche scrittore e poeta e ho pensato che forse tutte queste iniziative che stanno nascendo a salvaguardia della nostra terra forse avrebbero bisogno di una sorta di Inno, di un motivo trascinante, di parole musicate che sintetizzino i concetti fondamentali della battaglia in corso.

Ho scritto un testo, in lingua sarda-logudorese, nella forma metrica dell'endecassillabo in quartine con rima ABBA, forse lo schema metrico più adatto allo scopo.

Se piace il testo, si potrebbe trovare un artista sardo di buona volontà per dare un vestito musicale ai versi e poi proporlo a un nostro bravo cantante, o gruppo musicale, per farne un "cavallo di battaglia". Penso a quanto abbia fatto breccia nelle nostre menti brani come Dimonios, o Procurade ' moderare... (in sintesi).

Ecco il testo:

AJO’ SARDIGNA

Ajò Sardigna pesa, como est s’ora

mira chi sun benende a t’ispulpare

pius povera de prima as a torrare

fis padrona e la finis serbidòra.

Ammenta sa nuràgica genìa

chi sas turres a chelu nd’at pesadu

ammenta chie s’est sacrificadu

pro difender sa terra sua nadìa.

Su fieru gigante ‘e Monte Prama

non t’at dadu su sèmene ‘e s’erèntzia?

Eppuru tue l’ischis in cuscièntzia

chi de s’Italia unida ses sa mamma.

Pro sorte naturale as in donu

su ‘entu maestrale sole e mare

pro bìvere a nois at a bastare

non cherìmus un àteru padronu.

No iscùltes sa ‘oghe ‘e sa sirena

ca est ammajadòre cussu cantu

furare ti nde cherede s’incantu

de sa bellesa tua eterna vena.

Cuddas palas chi mòvede su ‘entu

giràndulas mi parent dae lontanu

in domo sias pòpulu sovranu

si no nde ponen chentu boltas chentu.

De sos campos chi bettas a laore

de isprìgos nd’an a fàgher unu mantu

de bidru e attarzu campusantu

dinari ti nde lean e-i s’onore.

Grazie dell’attenzione».

Lino Murru – Quartu Sant’Elena

***

