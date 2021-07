“Cara Unione,

sono residente da oltre un anno nello splendido quartiere di Villanova di Cagliari e, più specificatamente, nella centralissima via Eleonora d'Arborea, strada del centro storico, conosciuta anche per i suoi meravigliosi balconi fioriti.

Non si può certo dire altrettanto per quanto attiene il manto stradale, che versa in condizioni a dir poco indecenti oltre che, in alcuni tratti, altamente pericolosi a seguito di cedimenti importanti della stessa con potenziale sprofondamento le cui conseguenze lascio a voi immaginare.

Di recente sono state rifatte le verniciature della segnaletica orizzontale - molto bene, perché ha comportato finalmente la fine di parcheggi abusivi in alcuni tratti che a volte non consentivano nemmeno di poter rientrare nella propria abitazione - ma credo sarebbe stato opportuno, prima di ciò, il necessario rifacimento del manto stradale.

Auspico, in considerazione di quanto sopra esposto, che venga al più presto presa in seria considerazione la cosa, al fine di evitare possibili incidenti, e anche perché la zona merita maggiore attenzione e decoro.

Cordialmente"

M.M. – Villanova

