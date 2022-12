«Cara Unione,

vorrei saper da OpenFiber e dalle imprese che a Nuoro stanno realizzando gli scavi per la fibra HTTH perchè nel centro storico sono state saltate parecchie vie, tra le quali Via Chironi, Viale Ciusa, Via Grazia Deledda, Via Buonarroti, etc.

È solo un rimandare ad altro intervento, oppure non si faranno mai, nonostante siano interessati centinaia di utenti?

Grazie per l’attenzione».

Mauro Monni – Nuoro

