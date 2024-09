“Cara Unione,

scrivo per segnalare il fatto che, soprattutto la sera, a Cagliari è pericoloso camminare nelle vie pedonali del Corso Vittorio e di Via Garibaldi perché ormai è diventato il crocevia dei distributori dei “Food delivery” per la consegna di cibo a domicilio, che sfrecciano velocemente tra i passanti con le loro bici elettriche.

In questi giorni uno ha quasi rischiato di travolgermi. Se non erro, però, lì dovrebbe essere vietato il passaggio con questi mezzi… Invece...”

Roberto Piu – Cagliari

