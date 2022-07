Q uando l’Italia era più ingenua e più feroce andavano di moda gli spettacoli dei domatori di belve. Erano dei signori in giacchetta striminzita e scudiscio che a suon di urlacci e carisma facevano eseguire a tigri e leoni degli esercizi piuttosto elementari come appollaiarsi su uno sgabello o saltare in un cerchio.

Agli spettatori questo imporsi del bipede umano sui bestioni sanguinari piaceva molto, anche se poi il partito degli scettici – “ma dai, li hanno imbottiti di tranquillanti” – all’uscita dallo spettacolo guastava un po’ la festa anche ai più romantici. E quindi ogni tanto arrivava provvidenziale la notizia che in una remota piazza della Provenza o della Baviera i leoni avevano fatto un sol boccone del domatore.

Ricorda un po’ i 17 mesi di Draghi alle prese con i carnivori della maggioranza, tenuti a bada un po’ con la frusta dello spread e del Pnrr, un po’ col suo fascino da Sapiens d’alto bordo. E molti hanno provato un singulto di delizioso orrore nel vedere tre-quattro partitoni di unità nazionale zompare sul premier e deglutirlo senza neppure masticarlo prima con una sfiducia vera e propria. Allora, hanno pensato in tanti, non erano drogati o sazi, allora il pericolo c’era davvero… Gli amanti del brivido non cambino canale: ora leviamo la segatura dal pavimento, i partiti escono e nella gabbia entrano i Mercati.

© Riproduzione riservata