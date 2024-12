L a prima telefonata arriva di buon mattino e pone subito la questione in tono accorato: perché hai chiuso? Qual era il problema? Davvero non si poteva andare avanti insieme ancora un po’?

Francamente imbarazzante, perciò tagli corto e buongiorno. Ma a metà mattina ecco l’altra telefonata: perché non ci riproviamo? Cambiamo tutto, restiamo insieme e il futuro sarà luminoso & conveniente. La terza telefonata è più o meno una sintesi delle altre due, ma arriva alle 13,45 e quindi tutto il discorsetto asciutto che ti eri preparato viene fuori un po’ inefficace, perché la deglutizione dei cannelloni antagonizza molto con la dizione nitida e il tono severo che le circostanze richiederebbero.

A parte il fastidio, il punto è che chi ti chiama sa dove vivi, e te lo dice. E non solo ignora le tue reiterate richieste di non essere più chiamato, ma continua a farlo da numeri diversi, così che tu non possa identificarlo.

È notevole quanto coincidano con lo stalking le strategie delle compagnie elettriche per riconquistare un perduto utente, roba da temere che ti chiedano un ultimo appuntamento chiarificatore. E non riescono a immaginare che per portarti via da loro non sono servite tariffe vantaggiosissime o la promessa di sconti da oligarca, ma solo la promessa che i contatti fornitore-abbonato avverrano solo via e-mail.

