C uriosando sui siti web dei giornali o spulciando le pagine dei quotidiani e rivolgendo la propria attenzione alle piccole notizie che di solito si trovano da pagina 40 in poi, si aprono scenari affascinanti. In giro per il mondo c’è una gran quantità di notizie curiose, strane, talvolta ai limiti dell’assurdo. Fatterelli degni di “Forse non tutti sanno che…” o “Strano ma vero”, le storiche rubriche della famosissima Settimana Enigmistica.

Tra quelle scovate ieri, per esempio, la storia di un dipendente comunale di Palermo che “tagliava” la Tari a parenti e amici truccando i documenti. Ma c’è un’altra notizia di ieri che mi ha colpito ancor di più. Un uomo di 52 anni è stato operato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine perché aveva ingoiato un orologio di plastica.

L’équipe medica e infermieristica della struttura di Gastroenterologia ha dovuto eseguire in tutta fretta l’intervento di endoscopia, salvando così la vita dell’uomo. L'orologio, infatti, è stato estratto dallo stomaco prima che potesse perforarlo e causare la morte del paziente a seguito di un’emorragia. Giusto in tempo, verrebbe da dire. Ma soprattutto, come c… ha fatto a inghiottire un orologio?

© Riproduzione riservata