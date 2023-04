H ollywood è sempre stato sinonimo di grandiosità. Le ville da sogno, il Sunset Boulevard, le stelle del cinema e i kolossal. Cecil B. DeMille, Spielberg e gli altri giganteschi registi americani tutti finiti nella storia del cinema mondiale. Pare che adesso le cose stiano cambiando. L’industria cinematografica californiana mostra segni di affanno e non bastano le associazioni di produttori per sostenere i fantastici investimenti necessari a realizzare una pellicola. Ed ecco la novità. Hollywood sembra voler puntare su un genere meno nobile ma a basso costo e capace di riempire le sale: l’horror. Nel 2022 i film del terrore hanno generato al box office Usa 676 milioni di dollari. Perciò, andiamo da La casa – Il risveglio del male, quinto capitolo della trilogia “La casa”, a due rivisitazioni di Dracula. Non potevano mancare due pellicole tratte dai libri scritti in serie del celeberrimo Stephen King. Infine, in arrivo anche il terzo capitolo dell’Esorcista, la cui prima uscita, nel 1973, riempì di paura i cinema di tutto il mondo. Nel buio delle sale sarà un profluvio di urla, teste mozzate, denti di vampiri che affondano nel collo di giovani vergini, corpi squartati e persone seviziate. Il sangue (pardon, la salsa di pomodoro) scorrerà a fiumi sui set hollywoodiani. Della serie: C’era una volta in America.

