N apoli è un teatro a cielo aperto. Nel senso che qualsiasi cosa si faccia interagendo con i suoi abitanti si trasforma in una rappresentazione. Anche solo chiedere un’informazione (evento raro ai tempi di Google maps e Internet) diventa una piccola sceneggiata. Niente è banale, tanto meno prendere un caffè o mangiare una pizza. Città bellissima e maledetta soffre di seri problemi di criminalità. C’è la camorra, ci sono piccoli e grandi episodi di violenza. Ricordo che una volta, imbottigliato con l’auto nel traffico infernale del centro, abbassai il finestrino per chiedere un’informazione a un motociclista. Chiudendo la conversazione il giovane mi disse: «Dotto’, mi raccomando tenga chiuso il finestrino». Perché in circolazione ci sono ladri abilissimi a sfilare dal polso orologi preziosi (anche se non era il mio caso). Pochi giorni fa è successo all’attore francese Daniel Auteuil, “alleggerito” di un Patek Philippe da 38 mila euro. Gli albergatori, preoccupati che il fenomeno tenga lontano la clientela vip, hanno inventato “l’orologio di cortesia”. Ovvero, invitano i clienti a depositare nella cassaforte dell’hotel i loro preziosi orologi ricevendone in cambio uno di plastica per il periodo del soggiorno. Geni assoluti.

