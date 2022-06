È evidente che una cosa come quella di Palermo, con i seggi elettorali paralizzati fino al tardo pomeriggio perché i presidenti preferivano seguire la partita, non ce la possiamo più permettere. Perché una volta fa colore, ma alla prossima il sistema-Paese ne esce così male che lo spread non è che cresce: diventa tanto grande che prende e se ne va a vivere da solo.

E siccome gli appelli ai valori civili e i corsi di educazione civica non servono, cerchiamo subito una formula che in futuro eviti questo scempio.

Modello Verona: candidi direttamente un calciatore a sindaco, come hanno fatto con Tommasi, così il tifoso va a votare e il presidente-tifoso va a scrutinare.

Modello Pechino: vieti gli eventi sportivi in concomitanza con quelli elettorali. Per chi contravviene, un mese di lockdown nella redazione di MicroMega a parlare di sistemi elettorali.

Modello Palermo: pragmaticamente vieti gli eventi elettorali in concomitanza con quelli sportivi.

Modello EuroDisney: agganci i risultati elettorali a quelli sportivi. Chessò, se vince l’Atalanta si abolisce la legge Severino, se l’Ascoli pareggia cambia il sistema elettorale del Csm, e così salvi anche i referendum. Ce lo chiede l’Europa, dai tempi di Giochi senza frontiere.

