I parrucconi del Consiglio di Stato, supremo tribunale amministrativo, hanno annullato il provvedimento governativo della cessione alla Tunisia di alcune motovedette, decisione meramente politica nell’ambito di un piano di collaborazione fra Stati. La sentenza dimostra quanto sia ormai obsoleta la pratica della democrazia. L’aveva messa in discussione, pur assolvendola per insufficienza di prove, persino Winston Churchill, che ne era stato un campione. Tolleriamola, aveva concluso il grande statista inglese, visto e confermato che non siamo stati capaci di inventare niente di meglio. Oggi sappiamo, invece, che esiste un sistema migliore e più semplice; molte volte in passato era affiorato nelle menti dei grandi pensatori, ma era stato sempre rigettato perché ritenuto pericoloso per le libertà fondamentali. Socrate, Platone, Aristotele proposero il governo degli aristocratici, dei filosofi, degli ottimati: pochi uomini capaci di governare con razionalità e sapienza. Ora, finalmente, dopo oltre duemila anni si è costituita una categoria di onniscienti. Sono “gli Illuminati”, che tutto sanno e di tutto possono decidere. Affidiamoci a loro. Basta con le liturgie farraginose della politica e della democrazia. Gli illuminati vestono la toga, sembrano umani ma sono magistrati. L’illuminazione l’hanno conquistata per concorso. E tanto sufficit.

