T rump a modo suo è una meraviglia. Come spiega il Guardian, ora che nel campo da golf ha seppellito l’ex moglie Ivana, può farlo esentare dalle imposte in quanto area destinata al culto e alla spiritualità. Praticamente è la versione Grande Gatsby del vedovo che per sfruttare fino in fondo la tariffa del necrologio dettava: è morta Maria, vendesi Panda verde.

La prima sensazione è che a un bel pezzo di elettorato una furbata di questo genere tutto sommato piaccia. Poi certo, se quell’imbranato di Biden gli rinfacciasse la grettezza e l’avidità che trasudano da questa faccenda, Trump smentirebbe di aver mai fatto o anche solo pensato una cosa del genere. E gli stessi elettori che apprezzano l’astuzia sfrontata del fisco tombale – seconda sensazione - sarebbero pronti a solidarizzare con Trump come vittima delle fake news dei giornali e dei Dem. Forse il famoso bipolarismo non consiste nello spaccare in due l’elettorato ma l’elettore, scisso tra ciò che vede e ciò che tifa. È vero, è una cosa che è sempre accaduta, non è che il settarismo o anche solo la faziosità nascano oggi. Ma se sono i leader a incoraggiarla e i social ad anabolizzarla, questa scissione fa un danno irrecuperabile. Alla lunga, ma neanche tanto, porta alla morte della politica.

(Vendesi auto blu).

