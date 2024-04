C i spaventa, l’intelligenza artificiale: spaccia come vere notizie false, manipola video e voce per farci dire cose assurde.

Il problema è molto serio, soprattutto nel mondo dell’informazione ma, come sempre, può aiutare un po’ di sale in zucca naturale. Senza, si crede al video di Hitler rimasto a lungo su X (l’ex Twitter): tiene in perfetto inglese un discorso antisemita sostenendo la necessità «di annichilimento della razza giudaica in Europa». Un discorso di Hitler in inglese?! Robaccia, appunto, da IA.

L’intelligenza naturale sarebbe bastata per il caso di Edoardo, tifoso giallorosso, che telefona a Tele Radio Stereo di Roma, dice che il 22 maggio farà l’eutanasia in Svizzera perché ha una malattia terminale «che nun me fa morì», ma rovina la qualità di vita. La notizia rimbalza sui quotidiani. Nessuno però riflette sull’assurdità di una malattia terminale che non uccide. Commosso l’allenatore De Rossi: «Daremo tutto anche per te, Edo». Ma Edo, svela poi l’Adnkronos, sta benissimo, e ha pure sposato un’ereditiera.

Abbiamo telefonato alla radio romana: «Boh», rispondono, «so’ arrivato ora, nun so che di’». In diretta Edoardo, con la voce rotta, invece sapeva benissimo che dire: «Il 22 maggio c’è la finale de Dublino e c’è ‘na cosa che vorrei: è ‘sta coppa der ca…”.

Vai tranquillo, Edo: quella coppa, proprio quella, l’abbiamo vinta noi. Per te.

