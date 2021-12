E così stavolta è toccata al buon vecchio 17-3938, chi l’avrebbe mai detto?

Se non avete la più pallida idea di che cosa sia (neanche a presentarvelo col nomignolo più colloquiale “Very Peri”) eccovi serviti: è il colore scelto per il 2022 da Pantone, il marchio che ha catalogato ogni sfumatura cromatica e dal 2000 si arroga il diritto di scegliere un paio di “colori dell’anno”. Stavolta è toccata al 17-3938 che, spiegava ieri Huffington Post, è «una tonalità di blu pervinca con sottotono viola e rosso» che «mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività». Sarà che sembra un po’ fuffa da sommelier, o che siamo tutti un po’ di malumore, ma a vederlo su internet ricorda più la tinta della Quaresima. E comunque Pantone ci perdonerà se più che la sua vivace pervinca pensiamo che questo passaggio di anno abbia due colori portanti. Uno è il celeste piatto delle mascherine chirurgiche: è sulla faccia di tutti, come un colpo di evidenziatore sbiadito sotto lo sguardo, come una costante nel paesaggio umano che ci circonda e del quale facciamo parte. L’altro è il bianco. Il bianco di quando dopo una giornata di lavoro e di riunioni e di incontri finalmente rincasi, entri in ascensore, ti guardi allo specchio e capisci che per tutto il giorno sei andato in giro come un imbecille con la mascherina girata al contrario.

