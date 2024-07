I l Deep State salverà gli Stati Uniti e, di conseguenza, l’Europa. Non era mai accaduto nella storia del più potente Stato del mondo che il suo futuro fosse così grigio. Perché grigi e inaffidabili sono i due aspiranti alla Casa Bianca, il centro nevralgico da cui partono i comandi. Il dibattito televisivo tra Biden e Trump ha confermato la pochezza di questi due anziani signori. Joe, sconclusionato e balbettante, afflitto da lentezza mentale, cominciava una frase e non sapeva come finirla; Donald spaccone e mendace. Uno con la faccia liftata che se sorride si sgretola, l’altro con postura da boxeur. Si sono insolentiti con pesanti riferimenti personali. Biden ha detto che Trump ha la morale di un gatto randagio, Trump ha ribattuto con un’insinuazione pesante sullo stato cognitivo del rivale. È mai possibile che una grande democrazia non trovi niente di meglio di questi litigiosi ottuagenari? Poco male, dicono i politologi che la sanno lunga: a sopperire all’incapacità di un presidente inadeguato ci penserà il Deep State, lo Stato profondo. Uno Stato dentro lo Stato. Si tratta di un apparato oligarchico-militare, un insieme di organismi più o meno legali, che tutto decide. È impermeabile ai condizionamenti di qualsiasi provenienza, agli avvicendamenti, ai cambiamenti. Assicura stabilità. I Biden e i Trump passano, il Deep State resta e governa.

