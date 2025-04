M ykhailo Polyakov è lo youtuber 24enne arrestato in India per essere entrato in contatto con una tribù che da sempre vive ostinatamente isolata su North Sentinel e crivella di frecce chi arriva. È accaduto ai pescatori di frodo e anche ai missionari. Ma non è accaduto a Polyakov, che non si è mostrato agli abitanti ma si è filmato mentre lasciava di soppiatto una Diet Coke come dono propiziatorio sulla spiaggia.

Al di là del finale - forse per Polyakov blando, visto che ai Sentinellesi basterebbe un virus per noi banale per morire in massa - il punto è che finora erano la predazione e l’apostolato religioso gli impulsi che spingevano una civiltà ad andarne a scocciare un’altra, e quando i due input si univano ecco vicende come quella dei conquistadores in Sud America. È così anche stavolta, ma la predazione anziché di oro è di attenzione, e la religione da diffondere è un miserabile culto di sé senza altro messaggio (sulla spiaggia Polyakov ha lasciato una sottomarca della Coca Cola, che Warhol celebrò come icona per via della sua riconoscibilità fine a sé stessa). Il mappamondo su cui oggi i conquistadores studiano le invasioni è la palla di specchietti che ci ipnotizzava in discoteca decenni fa. La fissano e dicono: prima o poi mi rifletterà.

