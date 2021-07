P rove tecniche di autocrazia. Per vedere la reazione che c’è e l’effetto che fa. Il Covid è una coltre che copre e giustifica vincoli e intimazioni. In Europa e in tutto l’Occidente si sta diffondendo un autoritarismo strisciante: ordini, contrordini, imposizioni, minacce. E blandizie per chi ubbidisce. Stando ai bollettini di guerra di politici e scienziati, che hanno fatto tra loro lega perversa, si deduce che con il Covid dovremo convivere a lungo nonostante i vaccini. Rassegnazione e resa. Dopo la mascherina d’ordinanza e il coprifuoco, aboliti ma incombenti, ecco il green pass, salvacondotto indispensabile per varcare i cento confini che limitano la nostra libertà d’azione e di movimento. Dopo l’allentamento della morsa il commissario per l’emergenza pandemica ha proposto un giro di vite in senso contrario: benedetto Figliuolo, lei è bravo nella logistica, continui a svolgere bene il suo lavoro come ha fatto finora; ma non s’allarghi troppo. Ci salverà l’immunità di gregge, dicono gli strateghi della sanità. Il sottinteso inconfessato è che ci considerano proprio un gregge. Osservando il comportamento delle folle euforiche transumanti nelle strade e nelle piazze forse non hanno torto: siamo onesti, ammettiamolo; ma sottovoce. Altrimenti questa volta ci rinchiudono negli ovili.

