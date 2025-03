A l ristorante delle guerre (non solo militari) siedono Trump, Putin e Xi Jinping. Disse anni fa l’ex presidente della Camera di commercio tedesca in Cina, Joerg Wuttke: «Se non sei al tavolo, sei nel menu». Cercateci dunque tra le pietanze.

Buongiorno, Europa, è ora di alzarsi. Speriamo si concentri per udire il suono della sveglia. Non lo fa da decenni, ha perfino delegato la difesa a una potenza straniera nel nome della Nato: un patto che – se vanno via gli Stati Uniti – all’acronimo aggiungerà “morto”.

Chi dei tre commensali, tra Usa, Russia e Cina, ci ordinerà dal menu?

Noi europei abbiamo fatto la Storia, ma è un curriculum datato. Gli antichi Greci e Romani sono un ricordo che rattrista, visto come stanno ora Grecia e Italia. L’Europa fa col Belpaese come la Lega ha fatto per decenni con «Nord fantastico e produttivo» e «Sud di parassiti e mafiosi: che muoia». Dunque, l’Italia s’impicchi. Così si sono regolati Germania, Francia e pure Regno Unito, quando era nell’Ue, senza capire che la debolezza dei restanti 25 Paesi era una forza, certo. Ma per quelli extra Ue.

“Disamistade”, un brano di De Andrè sulle faide sarde, recitava: «Due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà». Ora che l’Europa è una voce del menu, il dolore degli altri è diventato di tutti. E a tutti brucia.

