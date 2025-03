T eoricamente in queste rubrichette uno dovrebbe scrivere delle cose pimpanti, quando ci riesce, perciò quando ha preso forma la nuova amministrazione americana sembrava una pacchia, l’alba di un Make Coffee Incorrect Again e roba così, con gli articoletti che si scrivono da sé. Solo che poi Elon Musk - il super ricco che Trump ha cooptato al governo per dare una bella sforbiciata al governo medesimo - ritwitta il post di un tipo, squilibrato peggio di lui, che assolve Hitler, Stalin e Mao dalle immani stragi rispettivamente commesse e le attribuisce “ai dipendenti pubblici”.

Chiaro che davanti a roba così ogni intento sarcastico è superato. Anche se provi a fargli il verso e a rilanciare – Caino lavorava all’anagrafe, Eva era una parastatale che mettendosi in pausa-mela mandò a carte quarantotto l’Eden dei servizi pubblici efficienti, il catasto è un complotto rettiliano per stressare a morte l’umanità e da qui nasce l’aggettivo catastofico – suonerai sempre scipito rispetto all’originale. Quindi lasci stare e ti resta solo da chiederti: perché lo fa? Vuole demonizzare i dipendenti pubblici come neanche un Brunetta sotto Lsd per licenziarli meglio? O punta a ridimensionare l’alone satanico attorno ai dittatori più feroci di ieri per preparare il consenso a quelli di domani? Oppure ci crede davvero? E perché è questa l’ipotesi che suona più spaventosa?

