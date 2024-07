U no dei fenomeni più affascinanti della politica è da sempre la tendenza della sinistra a scindersi e frammentarsi, un meccanismo quasi cellulare che porta a generare nuovi organismi, spesso troppo piccoli per avere un’influenza nel gioco politico ma abbastanza corposi da rendere meno rilevante (o irrilevante) il corpo dal quale si sono separati.

A guardare il nuovo scenario europeo, questa tendenza sembra aver finalmente contagiato la destra. Perciò oltre i conservatori meloniani di Ecr (a loro volta a destra dei liberal-liberisti del Ppe) c’era Identità e Democrazia, alla cui destra ora sono sorti i Patrioti orbaniani. Che però in certi ambienti sono considerati degli smidollati, visto che alla loro destra prende già corpo il gruppo Europa delle nazioni sovrane. Che comprende gruppi come i tedeschi di Afd e gli spagnoli di Sé Acabó la Fiesta (“è finita la pacchia”, vi ricorderà qualcuno).

Però a sinistra ci si scinde in nome della purezza ideologica (oltre che immancabilmente “dell’unità”) mentre dall’altra parte la questione è meno libresca e dottrinale. Perché in Europa la destra più si fa estrema e radicale e più tende all’Indicibile, perciò alcuni concetti almeno per ora non sono al centro di elaborazioni o manifesti, ma di allusioni sempre più trasparenti. Ecco, il punto è tutto in quelle tre parole. Almeno per ora.

