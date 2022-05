A ppunti per delle rubriche divisive.

1) Se nessuno vuole più fare il sindaco, lo Stato alza lo stipendio dei sindaci. Però se nessuno vuole fare il cameriere per Briatore, “lo Stato deve abolire il reddito di cittadinanza”.

2) Renzi a sorpresa appare in un video alla convention della Lega. Apparentemente in buone condizioni fisiche e di spirito, a parte forse quando dice di essere di sinistra. Ipotesi di scambio: se lo tengano e lascino uscire Giorgetti (Come mai il Papa tace? E Confindustria?).

3) Berlusconi che mette ancora in guardia dal pericolo comunista sembra il caratterista di un horror che sul finale pindaccia: “Sicuri che è morto davvero? Mah...”. Organizzarsi un sequel a 85 anni è da Oscar. Per il trucco, se non altro.

4) Questo Paese il lunedì si angoscia perché arrivano barconi pieni di disperati e il martedì si angoscia perché con la natalità bassa non si capisce chi riempirà le nostre scuole e chi lavorerà per pagare le nostre pensioni. In questo Paese non arriva mai il mercoledì.

Ps: nel caso, allungare il brodo delle arguzie. Dire che in Francia la sinistra è stata unita da Mélenchon e sottolineare che in Italia la settimana scorsa voleva provarci Conte. Alla dodicesima riga chiamarlo Melensòn.

