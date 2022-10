I l nome di Salvatore Aranzulla dirà poco ai più. È un imprenditore che vive in un attico a City Life, la zona più alla moda di Milano, capitale morale d’Italia, città in costante espansione nonostante la pandemia e la crisi energetica. Mister Aranzulla si occupa di consulenze informatiche e il suo sito viene visitato ogni giorno da 690 mila persone. Citando mister Wolf di Pulp Fiction, Aranzulla “risolve problemi”.

Certo, gli impegni di lavoro, con guadagni conseguenti, comportano una serie di rinunce. Anche in campo affettivo. Oh, il nostro Salvatore è fidanzato, sia chiaro. Con una certa Sabrina. Racconta Aranzulla: «Quando Sabrina mi chiede “posso abbracciarti”, le rispondo: “Amore, mi abbracci domani, ora devo dormire”». Mi ricorda quegli spiritosi cartelli che si trovano in certi bar: «Oggi non si fa credito, domani sì».

Insomma, Aranzulla è troppo impegnato a guadagnare soldi per abbracciare qualcuno. Del resto, dice ancora il nostro eroe: «A casa ho un impianto di domotica da centomila euro, che cambia l’80% dell’aria ogni ora». E io che per cambiare l’aria pensavo bastasse aprire le finestre.

