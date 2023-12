Simaxis festeggia sabato 9 e domenica 10 dicembre la “Sagra del riso”, giunta quest’anno alla sua 29esima edizione.

Nasce per promuovere la bontà e la genuinità del riso sardo, di cui a Simaxis si ha la maggior concentrazione di produzione, per via del territorio pianeggiante e molto fertile che ne ha reso facile la coltivazione.

Imperdibili le degustazioni dei prelibati risotti, ma ci sono anche esposizioni di altri prodotti agroalimentari, street food, musica e balli in piazza, giochi e animazione per i bambini e mostre.

La festa si svolge nel piazzale del campo sportivo, ecco il programma.

Sabato dalle 18 e domenica dalle 10 al Centro sociale del paese si terranno alcune mostre: “Simaxis all’epoca di tziu Damus“, a cura del coro Chiara Luce e in collaborazione con l’associazione Bubburriga, “La sagra del riso negli anni” a cura dell’associazione Bubburriga e con la collaborazione con la Pro loco di Simaxis. Per l’occasione la Pro loco vende del riso locale sfuso.

In piazza invece la festa inizia sabato alle 19, con l’inizio della degustazione dei risotti. Alle 20 spettacolo musicale, protagonista la band “Quadral Mode” che omaggerà i cantautori italiani. Infine, balli sardi accompagnati dall’organetto di Alessandro Nonnis. In piazza presenti anche bar e punto ristoro con bibite e stret food, oltre agli stand di prodotti agroalimentari.

Domenica alle 11.30 intrattenimento e attività per bambini a tema natalizio.

Chi decide di passare il fine settimana a Simaxis può anche vedere tre chiese: quella di San Simaco Papa, quella di San Teodoro di Congius e quella di San Nicola di Mira.

(Unioneonline/L)

