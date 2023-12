Dieci giorni di laboratori gastronomici, degustazioni, eventi musicali e culturali, convegni. Con un protagonista indiscusso, il maiale.

È cominciata a Seulo la seconda edizione di Procargius: l’8 dicembre, in occasione della festa dell’Immacolata, santa patrona del paese di montagna, conosciuto per la bellezza del Flumendosa e delle foreste. Ma anche e soprattutto per l’arte dell’allevamento del suino allo stato brado.

Un modo per assaggiare l’ottimo prosciutto di Seulo, per scoprire i piatti e le ricette tradizionali. Con un fuoco sempre acceso a simboleggiare la convivialità, e dove i visitatori potranno anche cucinare la loro carne.

“Procargius, del maiale non si butta niente”, è il nome per esteso della manifestazione, che andrà avanti sino al 17 dicembre. Scopo principale è promuovere la storia e la qualità dell’allevamento suino brado seulese, facendo conoscere a tutti le carni e i prodotti confezionati in una enorme vetrina in cui lavorare, cucinare e degustare le specialità locali.

Acquistando il biglietto di ingresso si accede all’area “Procargius” dove inizia il tour esperienziale tra gli spazi espositivi e di degustazione. Il biglietto di ingresso costa 10 euro ed è valido per tutti i giorni della manifestazione.

Di seguito il programma dettagliato.

8 dicembre 2023

ore 16:30 – Benedizione del fuoco e saluti delle Autorità

ore 18:00 – Inaugurazione dei laboratori permanenti e degli stand gastronomici. Il tema è “Scialla ‘e procu”

ore 18:30 – Cori polifonici di Seulo e Atzara

ore 21:30 – P-Rock: I Pirati

ore 24:00 – P-Rock: Dj set con dj Franchino e Gli Immacolati

9 dicembre 2023

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Porceddus”

ore 11:00 – Convegno: “La nostra storia, frutti di foresta e lavori di montagna”

ore 17:00 – Presentazione dei libri: “Shardana” e “Tramuda”, di Antonangelo Liori

ore 21:30 – P-Rock: Luca Lai e Michele Fadda (voce e organetto)

10 dicembre 2023

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Presutu e insaccati”

ore 11:30 – P-Rock: “Su Cunzertu Antigu”. ensemble etnofolk al femminile

11 dicembre 2023

ore 08:30 – Escursione guidata

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Carne e formaggi freschi”

ore 18:00 – Presentazione del libro: “Guida ai funghi della Sardegna”, di Renato Brotzu

12 dicembre 2023

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Scuola di campagna”

13 dicembre 2023

ore 08:30 – Escursione guidata

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Strutto e lardo”

ore 17:00 – Presentazione del libro: “Montagne e Foreste della Sardegna”, di Domenico Ruiu

14 dicembre 2023

ore 08:30 – Escursione guidata

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Procus e sirbonis”

ore 17:00 – Presentazione del libro: “L’unico mondo possibile”, di Vania Erby

ore 21:30 – Proiezione del cortometraggio: “Bacio alla terra”, di Giulia Clarkson e Grazia Dentoni

15 dicembre 2023

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Salagione e confezione”

ore 21:30 – P-Rock: Costantino Lai e Jonathan Della Marianna (organetto e launeddas)

ore 23:00 – P-Rock: Dj Lucente

16 dicembre 2023

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Sperimentare e condividere”

ore 11:30 – Convegno: “Il nostro Futuro – Agri foreste mediterranee e prodotti di qualità”

ore 21:30 – P-Rock: spettacolo musicale “A bratzos Tentos”

17 dicembre 2023

ore 11:00 – Laboratori permanenti e stand gastronomici. Il tema è “Cucina dei centenari”. In collaborazione con gli chef Maria Carta di “Is Femminas” e Davide Bonu di “Impasto”

ore 11:00 – Presentazione del progetto di ricerca: “EPIGENOS@Seulo. La dieta del Microbiota”

ore 12:00 – Musica con la fisarmonica di Vito Marci

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata