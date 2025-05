Oggi in Ricette sarde vi parliamo dei “Frati fritti all’ogliastrina”, o “Parafrittus ozzastrinos”. Dolce originario di Ulassai, è diffuso in Ogliastra.

Tempo di preparazione: 2 ore e 50 minuti, più la lievitazione

Difficoltà: bassa

Ingredienti: farina 00 1 kg; latte 0,5 litri; burro 100 g; uova 4; patate 100 g; zucchero 100 g; lievito di birra 30 g in estate, 40 g in inverno; arancia 1; limone 1; acquavite 1 bicchierino, sale; olio extravergine d’oliva per friggere, zucchero semolato (per condire).

Preparazione

- Sciogliere il lievito di birra in un bicchiere con poco latte tiepido (2 minuti).

- Sbucciare le patate (3 minuti), lessarle per 25 minuti in acqua bollente non salata, poi scolarle e, dopo averle lasciate raffreddare, schiacciarle (5 minuti).

- Grattugiare la buccia dell’arancia e del limone; spremere il succo dell’arancia (6 minuti).

- Mescolare farina e latte tiepido, aggiungendolo a poco a poco (10 minuti); continuare con le uova intere, lo zucchero e poi il burro (deve essere a temperatura ambiente); una volta ottenuta una pasta morbida (altri 15 minuti di lavorazione), aggiungere le patate schiacciate e impastare ancora per 30 minuti.

- Completare infine con il lievito, il pizzico di sale, il bicchierino di acquavite, le scorze grattugiate dell’arancia e del limone, e un po’ di succo d’arancia; regolare la consistenza con un po’ di farina o con altro succo dell’arancia, per ottenere un impasto ben malleabile ed elastico, comunque un po’ solido; lavorare ancora almeno 15 minuti.

- Far lievitare per 3-4 ore in luogo caldo; in base alla temperatura ambientale, possono occorrere anche 1-2 ore in più in inverno; l’impasto deve raddoppiare di volume o quasi.

- Per verificare lo stato della lievitazione, gettare nell’olio caldo un pezzetto di pasta: se è pronta, sale subito a galla e si gonfia, altrimenti è meglio far lievitare per altre 1-2 ore.

- Bagnarsi le mani, prelevare dei pugni di pasta e, sul tavolo infarinato, conformarli a cilindro grosso poco più di un dito e lungo 8-10 cm; unirne i capi (30 minuti).

- Friggere in olio caldo (30 minuti) e servire ben caldo, condendo al momento con zucchero semolato e servire molto caldo.

Vino consigliato

Bianco Moscato di Sardegna dolce.

