Non hai voglia di vedere quel vecchio parente antipatico come Scrooge. Pensi già alla sfilza di domande che ti farà la zia che non vedi da tanto. Hai i brividi al pensiero di tuo cognato che pensa di sapere tutto di politica e ti fa la testa così spiegandoti cose che non condividi manco lontanamente. E poi l’invito continuo: mangia, mangia, mangia. Per non parlare di tutti i giorni precedenti: le feste per te sono un vero e proprio incubo. La maggior parte della gente sembra felice e contenta, tu ti senti stanco morto, fuori posto, triste, ansioso, vorresti addormentarti oggi e risvegliarti il 2 gennaio.

Ecco, sappi che in te non c’è nulla di sbagliato, è una sindrome molto diffusa, si chiama Christmas Blues, depressione natalizia, e colpisce il 40% degli italiani.

Ne parla in questi giorni la piattaforma Doctolib, la app numero uno della Salute che raccoglie centinaia di migliaia di professionisti del settore e di pazienti.

Il Natale porta con sé aspettative enormi: essere grati e soddisfatti, avere una famiglia modello, apparire sempre al meglio. Ma quando la realtà non corrisponde a quell'immagine idealizzata, nascono ansia, frustrazione e un senso di inadeguatezza che può essere difficile da gestire.

Dunque, ecco alcune piccole strategie da mettere in atto per superare il periodo “no” e l’umore nero.

Accetta ciò che provi: negare tristezza e frustrazione non le fa sparire. Non c’è nulla di sbagliato nel non sentirsi felici a Natale.

Abbandona le aspettative irrealistiche, smetti di inseguire il Natale perfetto, concentrati su ciò che va bene per te stesso e non cercare sempre di assecondare gli altri.

Impara a dire no, non sei obbligato ad accettare ogni invito.

Prenditi cura di te, dedica tempo a ciò che ti piace, mantieni uno stile di vita sano (sonno regolare, alimentazione equilibrata, movimento fisico).

Regalati qualcosa di carino.

Non isolarti completamente, se puoi esci, fai qualcosa che ti far stare bene, una passeggiata, vai al cinema, fai una chiacchierata con un amico. L’isolamento peggiora il malessere.

Concentrati sul presente, pratica la mindfulness, porta l’attenzione sul qui e ora, su ciò che puoi percepire con i cinque sensi.

Riduci lo stress dei regali, pianifica con anticipo cosa comprare a ciascuno dei tuoi familiari e dei tupi amici, stabilisci un budget, e non sentirti in colpa se non compri il regalo perfetto per tutti.

Considera il volontariato: aiutare gli altri genera sensazioni positive e può ridimensionare la tua frustrazione.

Avvertono ancora gli esperti di Doctolib: il Christmas Blues è transitorio, ma se i sintomi persistono o si aggravano, è fondamentale chiedere aiuto e rivolgersi a uno psicologo.

